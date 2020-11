Vincono Borussia e Barcellona, Psg ko

Il Barcellona, inserito nel girone di Champions League della Juventus, soffre più del dovuto ma supera 2-1 al Camp Nou la Dinamo Kiev e resta a punteggio pieno con 9 punti. Messi su rigore sblocca la partita al 5', nella ripresa Pique raddoppia al 20'. Gli ucraini non si arrendono e Tsygankov la riapre a un quarto d'ora dalla fine, ma il risultato non cambia più.



Nel girone della Lazio il Borussia Dortmund travolge 3-0 il Bruges e balza in testa al girone con 6 punti, a +1 sui biancocelesti. I tedeschi ipotecano il successo nel primo tempo grazie alla doppietta di Haaland e al sigillo di Hazard, autore del gol dell'1-0.



Nel gruppo H vittoria pesante del Lipsia, che supera 2-1 il Paris Saint Germain e sale a 6 punti in classifica, agganciando il Manchester United fermato a sorpresa dal Basaksehir. Di Maria illude i francesi al 6', ma Nkunku pareggia nel primo tempo. Al 12' della ripresa Forsberg firma il gol vittoria su rigore. I campioni di Francia hanno chiuso in nove uomini per le espulsini di Gueye e Kimpembe.



Nel gruppo E infine prosegue il percorso netto di Chelsea e Siviglia, appaiate in testa con 7 punti e già un piede negli ottavi. I blues hanno travolto 3-0 i casa il Rennes con la doppietta di Werner e il gol in avvio di ripresa di Abraham, mentre gli spagnoli hanno battuto non senza soffrire il Krasnodar. Sotto 2-0 in venti minuti in virtù delle reti di Suleymanov e Berg (su rigore), gli andalusi hanno accorciato le distanze già nel primo tempo con Rakitic, al 42'. L'espulsione di Navas nel recupero della prima frazione non ha frenato la rimonta degli spagnoli, che nella ripresa hanno ribaltato il risultato nel giro di tre minuti grazie alla doppietta di En Nesyri.