Tyson: un pari al ritorno sul ring

Doveva essere uno spettacolo e così è stato. Il ritorno sul ring di Mike Tyson, a 15 anni di distanza dal ritiro, però non coincide con il ritorno alla vittoria: nella notte italiana, a ridosso delle nostre prime luci, la sfida tra Kid Dynamite e Roy Jones Jr. si chiude con un pareggio.



Il più giovane Campione del Mondo dei pesi massimi contro colui che è stato capace di vincere il titolo mondiale in ben quattro categorie di peso differenti: ora in due fanno 105 anni, ma l'intensità non ha certo fatto desiderare. Entrambi hanno dimostrato quella aggressività e quella voglia di lottare fino all'ultimo round - ciascuno dalla durata di 2 minuti - che li ha permesso di arrivare nell'Olimpo del pugilato.



​Allo Staples Center di Los Angeles, trattandosi di una vera e propria esibizione e dunque non di un evento ufficiale, la giuria aveva chiarito che sarebbero stati vietati colpi particolarmente duri e violenti, tanto da interrompere eventualmente l'incontro in caso di copiosa perdita di sangue.



Un'ipotesi tenuta all'angolo: i due si sono battuti al massimo, con l'obiettivo di vincere e mostrare al mondo di essere due leggende senza tempo. Obiettivo in ogni caso ampiamente centrato, nonostante l'annuncio di un pareggio che forse lascia qualche rimpianto ai due campioni.



Non solo spettacolo sul ring ma anche omaggio a grandi campioni dello sport che ci hanno lasciato. Iron Mike ha ricordato Diego Armando Maradona: "La mano di Dio, Maradona ci ha lasciato - ha detto - Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati. Era uno dei miei eroi e un amico. Ci mancherà". Roy Jones Jr ha invece combattuto con i guantoni gialloviola in onore di Kobe Bryant.



TYSON: "Spesso i due minuti mi sembravano tre. Il risultato lo accetto e sono contento di essere sceso sul ring. Vogliamo solamente aiutare le persone, c'è uno scopo umanitario". Non è un segreto infatti che i milioni di dollari incassati dai due verranno devoluti in beneficenza.



ROY JONES JR:"Dobbiamo rifarlo. Tutti amano Tyson, io stesso gli voglio bene anche se stasera è stato complicato incassare i suoi colpi".



I due ultracinquantenni hanno confermato di essere in forma smagliante, provando ad emulare per quanto possibile un incontro degno di qualche decennio prima. L'audience sicuramente lo è stato: i social si sono scatenati, coinvolgendo appassionati e non per quello che è considerato l'evento dell'anno, almeno in patria. E chissà che non possa esserci un secondo atto: perché la fame di atleti senza tempo come Iron Mike non conosce limiti.