Spezia e Fiorentina agli ottavi, eliminate Bologna e Udinese

Va a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. A gennaio entreranno in gioco le prime otto teste di serie, la maggior parte delle quali sono già a conoscenza del proprio avversario.



L'Inter affronterà la Fiorentina che si impone di misura sull'Udinese: un gol di Cristobal Montiel al minuto 112 qualifica la squadra viola dopo uno scialbo 0-0 nei tempi regolamentari. Prima vittoria per Cesare Prandelli al ritorno in quel di Firenze dopo la sconfitta contro il Benevento di domenica.



Lo Spezia invece sarà l'avversario della Roma dopo il 3-2 in rimonta rifilato in casa del Bologna. Alla squadra di Mihajlovic non bastano i gol di Barrow e Orsolini nella prima frazione. Farias pareggia al 64', prima della doppietta personale di Giulio Maggiore, tra primo e secondo tempo supplementare.



Vittoria a tavolino invece per l'Empoli, che avrebbe dovuto affrontare il Brescia. I lombardi rinunciano alla trasferta in Toscana "al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del gruppo squadra che potrebbe compromettere la continuazione del campionato di Serie B" dopo alcune positività rilevate nella mattinata di ieri. L'Empoli è atteso così all'affascinante sfida col Napoli.