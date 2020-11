Ronaldo

"Oggi saluto un amico e il mondo saluta un genio eterno": Cristiano Ronaldo ricorda così, su Instagram, Diego Armando Maradona, "uno dei migliori di sempre,un mago senza uguali - scrive il portoghese -. Se n'è andato troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non sarà mai riempito. Riposa in pace fuoriclasse, non sarai mai dimenticato".