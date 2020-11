Immobile: "Tanti dispiaceri, ma sono tornato più carico"

Ciro Immobile

"Mi ha dato fastidio perché si è parlato di Ciro uomo senza conoscerlo: questo mi ha mandato su tutte le furie. Faccio il calciatore e so di stare sotto i riflettori, accetto i giudizi per quello che faccio in campo. Commenti e cose viste mi hanno fatto rabbrividire". Ciro Immobile non nasconde l'amarezza vissuta per la vicenda covid e l'altalena dei tamponi che lo ha tenuto lontano dal campo, ma dentro le polemiche.



"Tutta questa storia mi ha dato un gran dispiacere - ha sottolineato l'attaccante della Lazio, autore di una delle due reti dei biancocelesti al Crotone - Ci sono stati momenti in cui ero pronto e poi il tampone dava esito positivo. Ora però sono tornato ancora più carico perché quando resti fermo ti rendi conto di quanto ti piace questo sport e con quanta passione e dedizione lo fai".



PAROLO: "A Formello ci isoliamo da tutto, lavoriamo e pensiamo solo ad avere più calciatori disponibili in squadra. Quel che si dice fuori su di noi non ci interessa". La formazione biancoceleste vince e convince nonostante le condizioni non ottimali del terreno di gioco: "C'erano condizioni atmosferiche incerte ma siamo venuti qui per vincere e ci siamo riusciti. La squadra ha una mentalità che sta crescendo e oggi tutti si sono fatti trovare pronti. Abbiamo dimostrato il nostro valore".