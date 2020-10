Trento alla Main Phase di Champions League

casalmaggiore trentino 1-3

Missione compiuta in terra svizzera per Trento, che centra la qualificazione alla Main Phase della Champions League.



Dopo la vittoria sulla Dinamo Mosca, i ragazzi di Lorenzetti si ripetono contro i padroni di casa del Lindaren Amriswil: 3-0, con parziali di 25-19, 25-22, 25-18. L'Itas stacca cosi' il biglietto per la Pool E dove se la vedra' con Novosibirsk, Friedrichshafen e Karlovarsko.



Per ottenere il pass ai gialloblu' stasera sarebbe bastato vincere anche solo un set.



Conquistata la matematica certezza del passaggio del turno gia' nel parziale d'apertura, condotto con autorita' e personalita', la squadra di Lorenzetti non si e' pero' tirata indietro, raccogliendo anche i successivi, ottenuti ruotando anche gli effettivi.



Amriswil non e' mai riuscito a reggere il ritmo gialloblu', condotti per mano dalla coppia di posto 4 Lucarelli-Kooy (11 punti a testa con ottime percentuali a rete) e poi anche da Argenta e Sosa Sierra nel parziale conclusivo: 6 palloni vincenti a testa, col cubano che ha realizzato il 100% a rete.



"Torniamo a Trento dopo sei giorni con un sorriso in piu' nella nostra valigia, speriamo che ci posso servire anche per l'immediato futuro - ha commentato l'allenatore della Trentino Itas - Ci siamo tolti un pensiero, sapevamo che la qualificazione passava per una buona prestazione contro la Dinamo Mosca. Siamo contenti di averla centrata ed abbiamo addosso ancora piu' energie da mettere in campo per provare la risalita in SuperLega".