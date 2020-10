Steinhauser terza ad Arzachena

La grande prestazione di squadra si completa con altre quattro azzurre nelle prime venti posizioni. Angelica Olmo (Carabinieri) gravita in zona podio per tutta la gara, ma si deve accontentare del quinto posto; Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) è 11ª, Ilaria Zane (DDS) e Luisa Iogna Prat (DDS) tagliano il traguardo rispettivamente in 16^ e 19^ posizione.

"Sono felicissima, questo podio, per me, vale come una vittoria e arriva in chiusura di un anno di grandi sacrifici - racconta Steinhauser a caldo - Ottenere un piazzamento del genere in una gara Italia vale ancora di più".

Nella gara maschile Gianluca Pozzatti (707) è 18° e Alessandro Fabian (Trif Dream) 19°. Il successo va al campione del mondo in carica, il francese Vincent Luis, davanti al norvegese Kristian Blummenfelt e all'inglese Alistair Brownlee.