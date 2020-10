Morto Enzo Totti: il papà di Francesco aveva 76 anni

Francesco Totti con il padre Enzo

Grave lutto per la famiglia di Francesco Totti: e' morto a 76 anni papa' Enzo.



Il genitore dell'ex capitano romanista era ricoverato allo Spallanzani da alcuni giorni dove sarebbe anche risultato positivo al coronavirus.



"Tutto quello che mi hai insegnato...lo sto trasmettendo ai miei figli...ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papa' mio...anzi sceriffo" aveva scritto Totti nella sua pagina di instagram in occasione dell'ultima festa del papa'.



La prima a manifestare l'affetto e la vicinanza alla famiglia Totti e' stata ovviamente la Roma con un tweet sul profilo ufficiale: "Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia".



Allo "Sceriffo" di casa - come veniva soprannominato dai suoi cari - Totti aveva dedicato un post in occasione della festa del papa': "Tutto quello che mi hai insegnato, lo sto trasmettendo ai miei figli, ai tuoi nipoti. Grazie papa' mio".



Al coro di cordoglio sui social si e' aggiunto anche il Real Madrid - il club che piu' volte ha tentato l'acquisto del campione del mondo 2006 - con un post sui profili social: "Il Real Madrid esprime le sue condoglianze, l'appoggio e l'affetto alla leggenda della Roma, Francesco Totti, la sua famiglia e i suoi cari per la scomparsa del papa' Enzo".



Anche il mondo della politica ha fatto sentire la sua voce.



Giorgia Meloni rivolge "un forte abbraccio" alla famiglia Totti come il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti mentre il Sindaco Virginia Raggi ha scritto: "Voglio esprimere le piu' sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papa' Enzo. Roma vi abbraccia".



La Lega Serie A, invece, rispondendo al tweet del club giallorosso ha voluto esprimere "le piu' sentite condoglianze a tutta la famiglia".



Come ha fatto anche lo Spezia - che sfidera' la Roma il 24 gennaio del 2021 - e la Virtus Roma che nel 2009 permise a Totti e compagni di vestire i colori del basket capitolino in un test in famiglia.



Non e' escluso che la Roma decida di ricordare il padre dello storico capitano con il lutto al braccio o comunque con una commemorazione sul maxi schermo dell'Olimpico prima della partita valida per la quarta giornata di Serie A contro il Benevento in programma domenica 18 ottobre.