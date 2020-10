Sardegna Open: Cecchinato ai quarti

Marco Cecchinato

Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato approda ai quarti del "Sardegna Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa a Pula, in Sardegna.



Il tennista palermitano, numero 103 del mondo e in gara con una wild card, dopo aver rischiato l'eliminazione all'esordio contro Mager (annullato un match-point nel secondo set), si impone per 7-6(1) 6-4 sullo statunitense Tommy Paul, 23enne di Voorhees, numero 58 Atp e settima testa di serie.



Cecchinato attende ora il vincente della sfida fra Ramos-Vinolas e Moutet.