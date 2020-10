GP dell'Estoril: Rea campione del mondo

Jonathan Rea

Nuovo record e nuovo titolo per Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che conquista il suo sesto titolo consecutivo nel campionato del mondo superbike anche se deve ancora aspettare per festeggiare il suo 100° successo dato che a tagliare il traguardo per primo nel Round Pirelli di Estoril al Circuito Estoril e' Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team) mentre Scott Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati) e' costretto al ritiro a causa di un problema tecnico. Razgatlioglu parte bene dalla pole position e conserva al meglio la prima posizione per andare a vincere la sua seconda gara della stagione dopo quella conquistata a inizio anno nel Gp di Australia.



Insieme a lui salgono sul podio anche Chaz Davies (ARUBA.IT Racing - Ducati) e lo statunitense Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) che si mette alle spalle Rea, quarto ma campione del mondo per la sesta volta.