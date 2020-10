Tanta Italia al Roland Garros: Sonego, Sinner e Trevisan agli ottavi

Lorenzo Sonego e Jannick Sinner si qualificano per gli ottavi di finale del Roland Garros maschile, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina.



Il tennista piemontese, numero 46 Atp, ha battuto 7-6(5) 6-3 7-6(17) l'americano Taylor Fritz, numero 30 del Mondo e testa di serie numero 27 del torneo. Negli ottavi Sonego troverà l'argentino Schwartzman, 12° favorito del seeding, che ha battuto lo slovacco Gombos in tre set (7-6(3) 6-3 6-3.



Il 19enne altoatesino, numero 75 Atp, ha superato, sempre in tre set (6-3 7-5 7-5), l'argentino Federico Coria, numero 99 mondiale. Negli ottavi Sinner affronterà Alexander Zverev, sesto favorito a Parigi, che ha eliminato in tre set un altro azzurro, Marco Cecchinato.



Niente da fare nemmeno per Stefano Travaglia. Troppo forte Rafael Nadal che, nella vetrina del Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, vince in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-0. L'azzurro ha provato a opporre resistenza soprattutto nel secondo set quando e' riuscito, almeno parzialmente, a mantenere il match in equilibrio.



Nella prima e nella terza frazione, invece, non c'e' mai stato match con lo spagnolo che e' riuscito a imporsi facilmente sul gioco proposto dal tennista di Ascoli Piceno. Nadal, testa di serie numero 2, e' alla ricerca del suo tredicesimo titolo a Parigi e negli ottavi affrontera' l'americano Sebastien Korda, numero 207 delle classifiche, figlio di Petr, ex numero due del mondo alla fine degli anni '90.



Tra le donne impresa di Martina Trevisan, numero 159 del ranking, promossa dalle qualificazioni, che dopo essersi aggiudicata il derby tricolore contro Camila Giorgi, e aver battuto in rimonta la 'baby' statunitense Cori Gauff, vola agli ottavi battendo la greca Maria Sakkari, numero 24 del ranking, in tre set con il punteggio di 1-6 7-6(6) 6-3.