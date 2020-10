Pattinaggio di figura: cancellati gli Internazionali di Francia

Brutta notizia per il mondo del pattinaggio: l'Isu ha comunicato infatti la cancellazione degli Internationaux De France, la terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio di figura in programma a Grenoble dal 13 al 15 novembre.



L'annullamento dell'evento e' da rimandare alle recenti restrizioni decise dal governo francese che hanno reso pressoche' obbligata la cancellazione dello stesso da parte della Federazione francese in virtu' dell'aumento repentino dei contagi da Covid 19 delle ultime settimane e considerata la necessita' di salvaguardare la salute degli atleti, degli allenatori e di tutti coloro che avrebbero preso parte alla manifestazione.



La notizia colpisce anche il pattinaggio tricolore dal momento che quella di Grenoble sarebbe stato l'appuntamento in cui avrebbero gareggiato anche i pattinatori azzurri che invece non parteciperanno in questa stagione al circuito internazionale.