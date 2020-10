Serie A1: Vincono Conegliano e Novara

Volley Novara

Prosegue la marcia inarrestabile di Conegliano.



Al PalaVerde anche la Saugella Monza deve inchinarsi alle Pantere: 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) per l'Imoco, che centra il sesto successo in sei gare, consolidando il primato in classifica a punteggio pieno. Le brianzole confermano invece tutte le difficolta' incontrate in questo avvio di stagione lontano da casa: terza trasferta e terza sconfitta.



Conegliano allunga anche su Scandicci, che nell'altro anticipo della settima giornata, cede in casa a Novara dopo una lunga battaglia: a spuntarla alla fine e' la Igor al tie-break (25-21, 25-17, 23-25, 23-25, 18-16), dopo essersi fatta rimontare due set.



CLASSIFICA: Imoco Volley Conegliano 18 punti; Savino Del Bene Scandicci 15; Delta Despar Trentino 13; Reale Mutua Fenera Chieri 12; Igor Gorgonzola Novara 11; Saugella Monza 10; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio, VBC e'piu' Casalmaggiore 6; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Zanetti Bergamo, Banca Valsabbina Millenium Brescia 1.