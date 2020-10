Cade a 300 km/h: morto Zef Eisenberg

Zef Eisenberg

Lutto nel mondo dei motori.



Zef Eisenberg, pilota detentore di diversi record di velocità Acu (la Federazione auto-motociclistica britannica) è morto ieri all'Elvington Airfield, vicino a York, in seguito a una caduta mentre era in sella alla sua moto a una velocità di circa 207 mph, 333 chilometri orari.



Il 47enne inglese stava tentando di stabilire un nuovo record di velocità ed era lanciato al massimo quando per ragioni ancora sconosciute ha perso il controllo della sua motocicletta.