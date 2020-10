Un membro della Mercedes positivo

Mercedes

I campioni del mondo di Formula 1 della Mercedes hanno reso noto prima del Gran Premio dell'Eifel che una persona all'interno delle loro fila è risultata positiva al nuovo coronavirus.



La Mercedes ha spiegato che non riguardava i loro piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e che stavano lavorando insieme alla Fia.



"Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo al Covid-19. Questo caso è stato gestito e viene gestito in linea con i protocolli della Fia, lavorando a stretto contatto con la Fia", ha twittato il team Mercedes.



La stagione di F1 si svolge nel rispetto di rigide regole di sicurezza e igiene. Le squadre lavorano in bolle e mini bolle per assicurarsi di poter gareggiare anche se qualcuno risulta positivo.