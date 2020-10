In Belgio doppietta di Gajser che stacca Cairoli

Il pilota sloveno ha vinto sia Gara 1 sia Gara 2 ed è volato via in classifica generale: Gajser ha adesso 583 punti all'attivo e ha staccato Tony Cairoli (KTM) di ben 74 lunghezze. Il siciliano ha collezionato oggi un terzo posto (nel primo round) e una decima piazza (in Gara 2), attestandosi così a 509 punti.

Fermo a quota 476 lo spagnolo Jorge Prado Garcia (KTM), bloccato in giornata dalla positività al Coronavirus, e scavalcato al terzo posto del ranking mondiale dallo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), che ora ha 499 punti, a sole dieci lunghezze di distanza da Cairoli.

In Gara 1 Gajser ha preceduto nell'ordine Febvre, Cairoli, Seewer e Paulin. In Gara 2 invece lo sloveno è stato seguito sotto il traguardo da Febvre, Seewer, Paulin e Tonus. Buon 14° posto per Ivo Monticelli in Gara 1.

Nella sommatoria delle due prove odierne 50 punti per Gajser, seguito da Febvre a 44 e da Seewer a 38. Solo 31 punti all'attivo per Cairoli. Il prossimo appuntamento dell'MXGP, il sedicesimo e terzultimo della stagione, è in programma in Italia con il Gp del Trentino, in scena il 1° novembre a Pietramurata.