Lube facile contro Monza

Per la Lube si tratta della prima di due trasferte ravvicinate. Mercoledi' infatti andra' a Piacenza per la quinta di andata, con il tentativo di confermare la propria leadership e sperare in un passo falso di Perugia.I ragazzi di coach Lorenzetti tornano a brillare dopo due sconfitte consecutive, l'ultima dal timbro pesante inflitta dalla Lube: successo per 0-3 (22-25, 13-25, 21-25) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.I biancorossi vanno ko contro una delle pretendenti al titolo anche a causa della prestazione sopra le righe di Abdel-Aziz, autore di 20 punti. Ospiti che tengono sempre in mano il pallino del gioco e limitano i pericoli rappresentati da Georg Grozer 16 e Aaron Russell (MVP della sfida).La formazione di coach Stoytchev non si ripete dopo il successo contro Monza e cede per 0-3 (22-25, 22-25, 23-25). Nonostante le assenze pesanti di Atanasijevic e Russo, il club perugino non molla il ritmo forsennato di Civitanova.che ripete la vittoria ottenuta venti giorni fa contro la Top Volley Cisterna in Coppa Italia. Tre punti importanti per Mengozzi e compagni che si aggiudicano un vero e proprio scontro salvezza con lo score di 3-0 (25-22, 25-21, 25-21).superando la Leo Shoes Modena per 1-3 (24-26, 19-25, 25-20, 24-26),in trasferta per 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 22-25). Padova davanti solo al fanalino di coda Cisterna in classifica con i 3 punti conquistati proprio ai danni della Top Volley.