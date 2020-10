Lippi: "Smetto di allenare. Altri ruoli? Vediamo"

Marcello Lippi

La mia chiusura al lavoro di allenatore è definitiva. Giusto così, basta con la panchina. Altri ruoli? Vediamo, inutile parlare di aria fritta, fino a primavera niente".



Così l'ex ct della Nazionale campione del Mondo, Marcello Lippi, a Radio Sportiva. Riguarda alla prestazione della sua ex squadra, la Juventus, ha aggiunto: "Della partita con la Dinamo Kiev mi ha colpito il timore reverenziale degli ucraini, sono primi nel loro campionato ma hanno giocato con paura contro la Juventus, non avvicinandosi mai alla porta.



La Juventus suscita ancora timore a livello internazionale e questo è un fatto molto positivo. La squadra bianconera ha giocato un discreto calcio, a tratti secondo quello che vuole raggiungere Pirlo, nonostante l'assenza dei migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Ci vogliono tre o quattro giocatori di alto livello per giocare la Champions League".



Quanto alla Atalanta ha usato parole di elogio: "Deve essere contenta di aver perso 4-1 a Napoli, come accaduto l'anno scorso. Si vede che è un risultato che la stuzzica e infatti si è ripresa subito. Spesso li dà quattro gol agli avversari, a volte capita di prenderli"