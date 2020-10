La Uefa annulla gli Europei U19

La Nazionale italiana under 19

Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso di annullare il turno élite e la Fase Finale dei Campionati Europei Under 19 2019/20 - che doveva giocarsi in Irlanda del Nord - a causa dell'attuale crisi sanitaria legata al Covid-19 e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti.



Considerato che l'edizione 2019/20 dei Campionati Europei Under 19 agiva anche da qualificazione alla Coppa del Mondo Under 20 - che si svolgerà nel maggio 2021 - la Uefa ha deciso di assegnare i cinque posti riservati alle squadre europee alle nazionali che, nel turno di qualificazione, occupano le prime cinque posizioni nel ranking Uefa per coefficienti nella stagione 2019/20.



Di conseguenza, Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo sono le nazionali che rappresenteranno l'Europa nella Coppa del Mondo Under 20. Considerata inoltre la preoccupante situazione che riguarda la sicurezza nella regione del Nagorno-Karabakh, il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso che le partite delle competizioni Uefa per club e nazionali non si svolgeranno in Armenia e Azerbaigian fino a nuovo avviso.



Dopo aver attentamente monitorato l'evoluzione della situazione scoppiata a fine settembre - che ha già portato al trasferimento di uno spareggio di Europa League e di due partite della Nations League in campo neutro - la Uefa è del parere che le condizioni per organizzare le partite Uefa in questi paesi non siano al momento soddisfacenti.



La Federcalcio armena e l'Associazione delle Federazioni Calcistiche dell'Azerbaigian, compresi i rispettivi club, saranno chiamati a proporre sedi alternative per le prossime partite che si giocheranno in casa nelle competizioni Uefa.



La situazione nella regione continuerà a essere monitorata, ma la decisione presa ieri dal Comitato Esecutivo Uefa non influirà sulla pianificazione dell'organizzazione delle partite di Euro 2020 che si giocheranno a Baku nel giugno del prossimo anno.