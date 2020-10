A Portimao vince Hamilton davanti a Bottas

Lewis Hamilton - Valtteri Bottas

Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo davanti al compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen.



A Portimao l'inglese, scattato dalla pole position, perde posizioni nelle prime tornate ma recupera superando Bottas al 20° giro e conquistando l'ottavo successo stagionale in 12 gare: per il campione del mondo in carica e' la 92esima vittoria in carriera che lo porta a diventare, dopo aver eguagliato il primato di Michael Schumacher nel GP dell'Eifel, il piu' vincente nella storia della Formula 1.



Quarto posto, invece, per la Ferrari di Charles Leclerc che precede l'Alpha Tauri di Pierre Gasly e la McLaren di Carlos Sainz mentre l'altra vettura del Cavallino, guidata da Sebastian Vettel, riesce a conquistare la zona punti piazzandosi al decimo posto.



HAMILTON: "Devo tutto ai ragazzi in fabbrica e in pista. Continuano ad innovare e a portare l'asticella sempre più in alto ogni giorno e ogni anno. Sono grato per tutti i momenti vissuti con loro. Nessuno si siede sugli allori, tutti continuano a spingere, Questa è una cosa incredibile e fonte di ispirazione, una collaborazione così non l'avevo mai vissuta prima".



"Potevo solo sognare di arrivare al traguardo di oggi. Quando ho scelto di entrare in questo team, non potevo immaginarlo, tutti i giorni lavoriamo insieme per andare nella stessa direzione. E' una giornata speciale, ci vorrà un po' di tempo per assorbire tutto questo, ma spingerò sempre al massimo. Mi godo questo momento, fatico a trovare le parole".



"In partenza ho avuto un problema alla curva sette, sono andato in sovrasterzo e ho dovuto alzare il piede. Poi sono riuscito a reagire. Nella seconda parte della gara ho avuto un crampo al polpaccio destro, e ho dovuto alzare il pedale ma sono riuscito ad arrivare in fondo. Si deve cercare di stringere i denti"



BOTTAS: "Un primo giro molto buono, c'era un po' di pioggia e le vetture con gomme soft avevano un vantaggio. Ma poi dopo alcuni giri non avevo il passo e non so perché. Contro Hamilton ho cercato di difendermi ma non sono riuscito a reagire".



VERSTAPPEN: "Non avevamo tanta aderenza, ho cercato di stare fuori dai guai, Pioveva un po' e ho cercato di tenere la macchina in pista. Non avevo tanto grip nel primo giro, poi ho fatto la mia gara, sono tornate alle gomme medie ma non potevo più fare niente. La posizione ottenuta alla fine era quella che meritavamo".



LECLERC: "Non mi aspettavo così tante difficoltà all'inizio, abbiamo fatto grande fatica ma siamo rimasti pazienti e alla fine ha pagato perché abbiamo recuperato. Pensavo al podio, ma Verstappen era troppo veloce E' stata una gara positiva sia per il team che per me; l'ultima era stata difficile perché eravamo andati bene in qualifica, ma in gara avevamo faticato. Oggi abbiamo avuto risposte e sono fiero del lavoro che sta facendo tutta la squadra".



VETTEL: "Ho faticato parecchio. Quest'anno la macchina è stata molto complicata mentre per Leclerc le cose sembrano andare bene. Il primo giro è stato molto complicato, non riuscivamo a mettere in temperatura la macchina e avere fiducia. Non possiamo essere contenti del decimo posto".



"Ferrari migliorata? Non saprei. Gli aggiornamenti che abbiamo portato sono piccole cose, è più o meno la stessa macchina dall'inizio dell'anno. Forse la pista era più adatta a noi. Leclerc sta facendo bene, guida con grande velocità e sembra a suo agio mentre se io spingo la maggior parte delle volte vado fuori pista. E' una situazione complicata, le sto provando tutte e pur lavorando tanto non stiamo trovando una soluzione"