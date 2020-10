De Luca: "Da Agnelli parole penose e imbarazzanti"

Vincenzo De Luca presidente Regione Campania

"Dal presidente della Juventus è arrivata una dichiarazione penosa, imbarazzante".



Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook in merito alla mancata sfida tra Juve e Napoli. De Luca ha poi citato una frase di Shopenhauer "la gloria bisogna conquistarla, l'onore basta non perderlo" riferita ai bianconeri.



"Stiamo parlato di sport o di altro? Come ci si può ridurre alla meschinità pensando di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena dall'Asl? All'Asl di Napoli non sono neanche arrivati i ringraziamenti perché abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. Vi immaginate cosa sarebbe successo? Avremmo conquistato il titolo del New York Times", ha aggiunto.



"Io capisco tutti i problemi, ma c'è un punto limite dopo il quale lo sport non è più sport. Chi non ha lealtà o onore non può parlare di sport".