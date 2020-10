Mariani arbitrerà il derby di Milano, Napoli-Atalanta a Di Bello

Maurizio Mariani

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia è l'arbitro designato per il derby della Madonnina fra Inter e Milan, in programma sabato alle 18 a San Siro.



Con lui gli assistenti di linea Costanzo e Bindoni, quarto uomo Maresca, al Var Irrati e Carbone.



Sempre sabato ma alle 15 si gioca al San Paolo Napoli-Atalanta: la partita sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi.



Francesco Fourneau di Roma è l'arbitro scelto per Crotone-Juventus, a Orsato Samp-Lazio mentre Ayroldi dirigerà Roma-Benevento.



SERIE A - 4^ GIORNATA - 18/10



Napoli - Atalanta (17/10, ore 15) arbitro: Di Bello di Brindisi (Passeri-Tegoni)

Inter - Milan (17/10, ore 18) arbitro: Mariani di Aprilia (Costanzo-Bindoni)

Sampdoria - Lazio (17/10, ore 18) arbitro: Orsato di Schio (Meli-Bresmes)

Crotone - Juventus (17/10, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Lo Cicero-Cecconi)

Bologna - Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Doveri di Roma (Liberti-L.Rossi)

Spezia - Fiorentina (ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Paganessi-Di Iorio)

Torino - Cagliari (ore 15) arbitro: La Penna di Roma (Tolfo-Lombardi)

Udinese - Parma (ore 18) arbitro: Fabbri di Ravenna (Capaldo-Sechi)

Roma - Benevento (ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Del Giovane-Galetto)

Verona - Genoa (19/10, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini (Villa-Lombardo).