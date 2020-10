La Lazio torna a vincere, Bologna ko

I padroni di casa si schierano con Patric, Acerbi e Hoedt a protezione dell’esordiente portiere ex Milan e Napoli Reina. Marusic e Fares agiscono sulle corsie esterne con Akpa-Akpro, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. Davanti la coppia Correa-Immobile.

Rispondono gli ospiti con il solito 4-2-3-1: Skorupski in porta; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey in difesa. Svanberg e Schouten davanti alla difesa, Palacio unica punta con Orsolini, Soriano e Sansone alle sue spalle.

Il primo tempo è vivace e divertente, le due squadre si affrontano a viso aperto e, appena ne hanno la possibilità, ribaltano il fronte attaccando in massa la porta avversaria. È il Bologna a tenere il pallino del gioco, con i padroni di casa ad aspettare dietro la linea della palla, pronti a colpire in contropiede. Al 12’ segna Svanberg con un gran tiro da fuori, la rete del vantaggio rossoblù viene però annullata dall’arbitro Irrati, dopo una revisione al VAR, per un fallo su Leiva, inizialmente non ravvisato dal direttore di gara.

Dieci minuti dopo, arriva la prima occasione per la Lazio, ancora un tiro da fuori, stavolta di Luis Alberto che costringe Skorupski a distendersi sulla propria destra e a deviare in angolo. Al 35’ azione solitaria di Palacio che, da posizione defilata, calcia sull’esterno della rete, facendo correre un brivido ai tifosi capitolini. Termina a reti bianche la prima frazione di gara.

Dopo soli quattro minuti dall’inizio della ripresa, Akpa-Akpro vince un contrasto a centrocampo e, dopo l’uno-due con Correa, si trova da solo davanti a Skorupski, solo un miracoloso intervento di Danilo evita il vantaggio biancoceleste. Vantaggio che arriva dopo cinque minuti con Luis Alberto. Il fantasista spagnolo ruba palla a Danilo e si invola verso la porta rossoblù, saltato un avversario con una finta di corpo, scarica un gran destro sotto la traversa. Lazio in vantaggio.

Intorno all’ora di gioco, Soriano strappa la sfera dai piedi di Hoedt che spende il fallo con il conseguente cartellino giallo. Punizione dai venticinque metri calciata benissimo da Orsolini che si infrange, però, sulla traversa della porta difesa da Reina.

Ad un quarto d’ora dalla fine arriva il raddoppio laziale che mette in ghiaccio la partita: cross di Lazzari spizzato dal neoentrato Muriqi, Fares si avventa sul pallone vagante e mette in mezzo per l’accorrente Immobile, che di testa fa 2-0.

Il Bologna reagisce rabbiosamente attaccando con tutti i suoi effettivi, riuscendo ad impensierire Reina con due conclusioni da fuori, di Barrow e Vignato. Nel recupero, il Bologna riesce a riaprire la partita: Santander mette un cross basso che De Silvestri gira con il sinistro alle spalle di Reina. La Lazio, non senza fatica, riesce a respingere tutti gli attacchi dei felsinei e torna alla vittoria.



