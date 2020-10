Ronaldinho: "Sono positivo ma sto bene"

Ronaldinho positivo al covid19

L'ex calciatore brasiliano Ronaldinho Gaucho è risultato positivo al coronavirus poco prima di partecipare a un evento con i tifosi dell'Atletico Mineiro, squadra con cui vinse la Copa Libertadores nel 2013. "Ho fatto il test e sono risultato positivo al Covid, sto bene, asintomatico", ha dichiarato l'ex Pallone d'Oro in un video postato sui social. L'ex campione del mondo (2002) resterà in quarantena dentro un hotel a Belo Horizonte, capitale dello Stato di Minas Gerais.



Ronaldinho è tornato in Brasile ad agosto dopo aver trascorso quasi sei mesi in carcere in Paraguay, dove sarebbe entrato con passaporti falsi. Eletto due volte miglior giocatore del mondo, Ronaldinho ha indossato le maglie di Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain, Flamengo, Atletico Mineiro e Gremio.