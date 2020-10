Nainggolan resta all'Inter, arriva Darmian, Asamoah rescinde

Radja Nainggolan

Sabato lo aveva detto chiaramente alla vigilia della sfida contro la Lazio: "È giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto". È successo, con l'1-1 finale che lascia un po' di amaro in bocca. Ma non troppo, perché Antonio Conte ha fin da subito voluto guardare il bicchiere mezzo pieno.



"Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita creando anche due occasioni per chiuderla. Ma c'è soddisfazione nel venire all'Olimpico e giocare contro la Lazio con questa personalità e voglia di fare calcio. La strada è quella giusta".



Non cambia rotta, anzi, è sempre più convinto che la sua squadra stia crescendo come vuole, e che il percorso verso la piena maturità passi anche da qualche passo falso. Contro la Lazio per buona parte della gara si è vista un'Inter convincente, magari meno brillante di quella vista contro Fiorentina e Benevento, ma ugualmente padrona del campo.



Tra le note più positive Lautaro Martinez, che per la prima volta in carriera ha segnato tre gol consecutivi in altrettante gare di campionato. Non solo, perché l'argentino può vantare una percentuale realizzativa molto elevata: Lautaro ha collezionato sei tiri totali, di cui quattro nello specchio con tre gol, per una media di una rete ogni 65' giocati.



A proposito di numeri, il palo colpito da Brozovic è il terzo di questo campionato, dopo quelli di Gagliardini ed Eriksen contro il Benevento, un dato che fa dell'Inter (alla pari con l'Udinese) la squadra che ha colpito più legni in questo inizio di campionato. Ma è stato il calciomercato a caratterizzare la giornata, con una serie di operazioni last minute.



La più importante, quella che doveva portare Nainggolan a Cagliari, non è andata a buon fine, perché i sardi non sono stati disposti a versare i 10-12 milioni richiesti dall'Inter. Ufficiale il trasferimento in nerazzurro di Matteo Darmian dal Parma: per il difensore la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.



Niente da fare, invece, per lo scambio Pinamonti-Gervinho, intavolato nel primo pomeriggio ma poi sfumato. Joao Mario è andato in prestito allo Sporting Lisbona (l'Inter pagherà 900 mila dei 2,7 milioni di ingaggio annui), stessa formula per Pirola al Monza. Asamoah ha rescisso il contratto.