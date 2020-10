Infantino: "Mondiale per club, non una SuperLega europea"

Fifa

"Sono il presidente della Fifa e come tale mi interessa il Mondiale per club, non una Superlega dei club europei".



Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano svizzero in lingua tedesca Aargauer Zeitung, il numro 1 del calcio mondiale prende posizione in merito alle indiscrezioni di un avallo della Fifa per la Superlega europea sulla quale starebbero lavorando in particolare Liverpool e Manchester United.



"Per me il calcio non e' Bayern-Liverpool, ma Bayern-Boca Juniors - dice Infantino - Il Liverpool ha 180 milioni di tifosi in tutto il mondo. Il Flamengo ne ha 40 milioni di fan e 39 di loro sono in Brasile. Il Liverpool probabilmente ha 5 milioni di sostenitori in Inghilterra e 175 milioni in tutto il mondo. Voglio che in futuro i club al di fuori dell'Europa abbiano un appeal globale. Per me ci dovrebbero essere 50 club e 50 squadre nazionali che possono diventare campioni del mondo".



Il problema del momento, tra l'altro, non e' ne' la Superlega ne' il Mondiale per club, ma il Covid. "Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il calcio e' stato fermato in tutto il mondo. La situazione e' molto difficile, soprattutto per quei club che contano sul reddito degli spettatori. Certo il problema principale riguarda la salute dell'intera popolazione. Ma per esempio qui in Svizzera si tratta anche di migliaia di posti di lavoro legati al calcio".



In tema di coronavirus, in questi giorni ci sono state tante polemiche per le gare internazionali, ma anche per quelle delle competizioni europee per club. I viaggi possono rappresentare un rischio in piu'. "Durante l'ultima finestra di gare internazionali c'era grande preoccupazione per le qualificazioni sudamericane con giocatori in viaggio da tutto il mondo. Eppure sono tornati tutti sani e salvi ai loro club. Fermare tutto sarebbe devastante per la societa'. Con questa marea di notizie negative, abbiamo bisogno del calcio per mantenere viva la speranza".



Infantino assicura che non e' necessario un piano B per il Mondiale del 2022 in Qatar. "Abbiamo abbastanza tempo per tenere sotto controllo questa pandemia, nella consapevolezza che un Mondiale senza spettatori sarebbe inconcepibile e se si dovesse porre il problema il giocare o meno la competizione sarebbe qualcosa di superfluo, vorrebbe dire che l'umanita' avrebbe problemi maggiori".



Infantino dribbla le domande sulle inchieste della magistratura americana sulla Fifa rifugiandosi dietro un proverbio italiano: "non devi fasciarti la testa prima di romperla", dice, ma ci tiene anche a sottolineare che con la sua presidenza la Federcalcio internazionale ha avviato un processo di "trasparenza che permette di controllare tutto nei minimi dettagli".



Il numero 1 della Fifa, pero', deve fare i conti con la magistratura svizzera. "Non so nemmeno di cosa mi accusano esattamente, sono passati quasi tre mesi dall'apertura del procedimento penale, ma non ho ancora ricevuto alcuna informazione in merito nonostante le ripetute indagini. Ecco perche' e' impossibile per me difendermi. Quando ho incontrato il procuratore federale quattro anni fa, stavo facendo il mio dovere. Sono arrivato alla Fifa in un momento in cui era in rovina, quando c'erano piu' di 20 procedimenti di corruzione contro i dirigenti in Svizzera e altrettanti negli Stati Uniti".



"Quando sono diventato presidente la magistratura americana era vicina a classificare la Fifa come organizzazione criminale. In quel momento ho incontrato il procuratore per dire due cose: in primo luogo la Fifa vuole cambiare e lo fara', la seconda che la Fifa avrebbe continuato a collaborare con le autorita' aprendo le porte. Non avrei mai pensato che questa iniziativa potesseĀ essere interpretata negativamente, anzi. Non credo alle cospirazioni, ma accadono cose strane. Platini e Blatter? Il primo voleva diventare presidente della Fifa e il secondo e' stato il mio predecessore, non ho piu' contatti con loro".