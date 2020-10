Nations League: playoff, Milinkovic trascina la Serbia. Bosnia fuori

Norvegia - Serbia 1-2

Ungheria-Islanda, Slovacchia-Irlanda del Nord, Serbia-Scozia e Georgia-Macedonia. Queste le 4 finali degli spareggi per Euro2020 per gli ultimi quattro posti che completeranno la griglia delle 24 nazionali che parteciperanno al primo Europeo itinerante della storia.



Andando con ordine l'Ungheria si e' imposta per 3-1 sul campo della Bulgaria grazie alle reti di Orban, Kalmar e Nicolics (di Yomov la rete della bandiera bulgara nel finale) e adesso sfidera' l'Islanda che, da parte sua, ha eliminato la Romania imponendosi per 2-1. Decisiva la doppietta di Sigurdsson, inutile il rigore siglato da Maxim per i rumeni.



In finale del percorso B la Slovacchia che, a Bratislava, dopo lo 0-0 di regolamentari e supplementari, ha la meglio ai rigori sull'Irlanda. Hamsik e compagni ne segnano 4 su 4, gli ospiti ne sbagliano due.



A contendere agli slovacchi il pass per Euro2020 un'altra Irlanda, quella del Nord che, sempre ai rigori, ha eliminato un po' a sorpresa la Bosnia di Dzeko e Pjanic. A Sarajevo i padroni di casa si portano in vantaggio al 14° con il giocatore del Milan Krunic, ma al 53° pareggia McGinn. Finisce 1-1, si va ai rigori con i bosniaci che ne segnano 3 (a bersaglio Pjanic e Dzeko) e i nordirlandesi che ne fanno 4 e vanno in finale.



E' Serbia-Scozia la finale del percorso C con i serbi che vincono 2-1 ai supplementari in Norvegia, grazie alla doppietta del centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, che sblocca il risultato all'82° e poi, dopo il pareggio di Normann all'88°, al minuto 102 segna, con uno splendido pallonetto, la rete che porta la sua nazionale in finale.



Di fronte ci sara' la Scozia che, dopo lo 0-0 in 120 minuti, soltanto ai rigori, a Glasgow, batte ed elimina Israele segnando tutti e 5 i penalty, mentre gli israeliani ne segnano 3 (errore per l'ex Palermo Zahavi).



Infine nel percorso D la finale sara' Georgia-Macedonia. A Tbilisi i georgiani battono 1-0 la Bielorussia, grazie alla rete siglata da Okriashvili, su rigore, al 7° del primo tempo. I macedoni, invece, si impongono 2-1 a Skopje sul Kosovo grazie all'autorete di Kololli e al gol di Velkovski. Inutile il momentaneo 1-1 di Hadergjonaj. Giovedi' 12 novembre le finali che assegneranno gli ultimi quattro posti disponibnili per Euro2020.