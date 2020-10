Il derby di Milano è una corsa a ostacoli

Milan e Inter

Il Covid ha reso l'avvicinamento al derby di Milano un percorso pieno di complicazioni, come se non bastassero già squalifiche e infortuni, da una parte e dall'altra del Naviglio.



I numeri del contagio parlano di un 6-2 per l'Inter, ma il ritorno dalle nazionali potrebbe complicare ulteriormente la situazione verso il big match di sabato a San Siro.



In casa nerazzurra infatti sono attualmente sei i calciatori fermati dal covid: Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young. L'unico ad avere qualche speranza di poter scendere in campo sembra essere il difensore dell'under 21, ma solo nel caso arrivasse il via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni e se il tampone desse esito negativo.



Tuttavia, Bastoni anche nella migliore delle ipotesi tornerebbe a disposizione a un giorno dalla sfida, senza allenamenti recenti nelle gambe. Non il massimo per affrontare una partita così delicata.



L'attesa per Conte è capire anche le condizioni dei nazionali, che torneranno in larga parte ad Appiano giovedì (solo Hakimi dovrebbe essere già mercoledì a Milano), per poi essere sottoposti al tampone: in caso di quattro o più nuovi positivi, la gara contro i rossoneri potrebbe anche essere rinviata.



Senza dimenticare che mancherà anche Stefano Sensi, espulso nel pareggio all'Olimpico contro la Lazio e quindi squalificato per la sfida di sabato.



In casa Milan l'atmosfera è diversa. Il recupero di Zlatan Ibrahimovic, già tornato a pieno regime in allenamento nei giorni scorsi, permette un avvicinamento più sereno alla sfida, e non solo perché i rossoneri arrivano al derby a punteggio pieno.



D'altronde, lo svedese è abbonato ai gol nella stracittadina: sono cinque nelle cinque gare disputate contro l'Inter con la maglia rossonera, anche se sono arrivate tre sconfitte negli ultimi tre incontri.



Intanto va verso il recupero anche Alessio Romagnoli, che dopo l'assenza di inizio stagione è pronto a riprendersi la fascia da capitano e la maglia da titolare, andando così a colmare le difficoltà legate alle positività di Duarte e Gabbia che avevano ridotto il numero di difensori a disposizione viste le assenze anche di Musacchio e Conti.



Restano i dubbi tuttavia legati ad Ante Rebic: il croato, alle prese con la lussazione al gomito rimediata contro il Crotone, rimane a forte rischio per il match, in attesa di ulteriori accertamenti durante la settimana.