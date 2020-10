Inzaghi: "Un'ottima Lazio contro un Borussia impressionante"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi

"Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, hanno dei giocatori impressionanti, lo sapevo ma mi hanno impressionato ancor piu' dal vivo. Hanno trovato un'ottima Lazio, che si e' sacrificata ed e' stata brava a fargli male. La qualificazione? E' un girone aperto, il Borussia rimane la favorita ma anche le altre due possono fare bene".



Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la vittoria nel matcch d'esordio in Champions League con il Borussia Dortmund.



"Bastava l'umilta' e recuperare alcuni giocatori per rivedere la vera Lazio. Con la Sampdoria ci siamo trovati in difficolta' - ha detto l'allenatore a Sky Sport - ma dalle sconfitte si imparano lezioni importanti".



Un commento sulla prestazione dei suoi attaccanti: "Correa e Immobile hanno fatto un gran lavoro e non mi sento di dirgli nulla per i gol sbagliati. Siamo partiti con qualche ritardo, dovuto anche ad infortuni: quando avremo recuperato tutti, saremo competitivi su ogni fronte", ha concluso Inzaghi.



"Se dopo questa vittoria arrivera' il rinnovo? Con il presidente Lotito abbiamo parlato dopo la sconfitta con la Sampdoria, ci siederemo a parlare al momento giusto".



Così Inzaghi parlando del suo rinnovo di contratto e delle voci che avrebbero accostato Massimiliano Allegri alla panchina biancoceleste.



"Sono 15 anni che sono alla Lazio - ha detto l'allenatore - non so come funzioni da altre parti ma lui e' il proprietario e vuole sapere tutto. Le voci su altri allenatori si rincorrono ma sono tranquillo, ci siederemo a parlare al momento giusto", ha concluso Inzaghi.