La Lazio torna in Champions dopo 13 anni

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi

C'e' adrenalina intorno all'ambiente Lazio in vista del ritorno dopo 13 anni in Champions League.



I biancocelesti, che scenderanno in campo contro il Borussia Dortmund domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico, ritrovano il sogno della massima competizione europea proprio nel momento piu' difficile.



La Lazio infatti arriva dal pesante ko di Genova contro la Sampdoria, una sconfitta senza attenuanti giunta al termine di una delle prestazioni peggiori dell'era Inzaghi.



"Avremmo voluto l'esordio in Champions davanti ai nostri tifosi perche' sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Veniamo da una brutta prestazione e domani dovremo avere un altro atteggiamento. In questi anni abbiamo dimostrato grande cattiveria e dovremo metterla in campo. La squadra e' cosciente di non aver fatto una buona prestazione contro la Sampdoria. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e domani voglio vedere una grande risposta".



Cosi' il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i tedeschi del Borussia Dortmund.



"E' sempre una bellissima emozione tornare in Champions. Incontriamo subito una delle otto migliori squadre in Europa perche' lavora da tanto con lo stesso tecnico e ha dei giocatori di qualita'. E' un esordio tosto con una squadra molto forte - ha spiegato l'allenatore piacentino - L'aggressivita' e la determinazione non ci sono mai mancate, altrimenti non saremo arrivati dove siamo ora. Ci possono essere questi inciampi in un cammino di una squadra, importantissima sara' la reazione".



Per quanto riguarda l'emergenza infortuni che e' tornata a mettere i bastoni fra le ruote al club capitolino, Inzaghi ha aggiunto: "Abbiamo ancora l'allenamento di oggi e domani avremo la rifinitura. In difesa abbiamo delle problematiche a livello numerico e dovra' valutare bene Luiz Felipe. L'ho visto bene ieri, dopo questi due giorni vedra' chi scegliere. Senza Radu, Vavro e Bastos le rotazioni sono limitate. Pereira? Sono cinque giorni che e' indisponibile, ha una sindrome influenzale. Non ci sara' con il Borussia. Anche Cataldi oggi ha accusato problemi intestinale e speriamo di recuperarlo".



Una nota positiva comunque e' il recupero di Immobile che sabato scorso a Genova non ha giocato perche' squalificato. La presenza del bomber biancoceleste sicuramente ridara' freschezza alla manovra offensiva. Infine, in merito a un futuro rinnovo di contratto (quello attuale e' in scadenza a giugno del 2021) e ai tanti rumors che vorrebbero lo stesso Inzaghi in forte discussione, il tecnico ha chiosato: "Sono abituato a vedere nomi, e' normale tra gli allenatori. Se con il presidente Lotito ci fosse qualche malessere me lo avrebbe detto".



Al termine della conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi e del bomber biancoceleste Ciro Immobile, la Lazio si e' ritrovata al centro sportivo di Formello per l'allenamento in vista del match contro il Borussia Dortmund, in programma domani sera alle 21.



Nei 15 minuti concessi in cui la stampa ha potuto assistere alla seduta, Inzaghi ha fatto svolgere un torello e del lavoro atletico a cui sono seguite delle prove tattiche effettuate da coloro che non sono scesi in campo a Genova contro la Sampdoria.



Per quanto riguarda la formazione di domani, l'incognita resta quella della difesa. Come gia' anticipato dall'allenatore piacentino, sono pochi i giocatori a disposizione nel reparto arretrato e, dato che la Lazio si appresta ad affrontare un tour de force, sara' difficile effettuare delle rotazioni.



Tanti i giocatori da valutare, di certo la nota piu' dolce rimane il rientro di Immobile che sara' al centro dell'attacco.



Luiz Felipe, che ieri si e' allenato con il gruppo, oggi si e' aggregato ai compagni subito dopo il riscaldamento e sono leggermente aumentate le chance di vederlo dal primo minuto contro i tedeschi, anche se domani mattina ci sara' una breve sgambata.



Out invece i soliti infortunati, ovvero Lulic, Lazzari e Radu, a cui si sono aggiunti Escalante, Pereira e Cataldi.