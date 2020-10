Il Borussia Dortmund vince ma perde Piszczek contro la Lazio

Successo in trasferta per il Borussia Dortmund, he passa per 1-0 sul campo dell'Hoffenheim con una rete di Reus al 31' st.



Per il tecnico Favre, che oggi ha fatto un po' di turn over tenendo fuori dalla formazione iniziale proprio Reus e Haaland (con Sancho e Reyna dietro a Brandt, schierato da finto 9), ci sono però anche cattive notizie perché si è infortunato Piszczek, che probabilmente dovrà saltare la sfida di Champions League contro la Lazio.



Per questa partita il tecnico dei gialloneri non potrà disporre anche dello squalificato Emre Can e degli indisponibili Akanji, Schulz, Zagadou e Schmelzer. Intanto in classifica il Borussia sale al secondo posto a -1 dal Lipsia.