Mondiali mezza maratona: Jepchirchir e Kiplimo campioni

Peres Jepchirchir

In campo femminile la keniana Peres Jepchirchir vince il titolo e firma il nuovo primato del mondo con 1h05:16, migliorando il tempo di 1h05:34 che la stessa atleta aveva ottenuto poco piu' di un mese fa, il 5 settembre a Praga.



Scendono sotto il precedente limite anche Melat Yisak Kejeta, tedesca di origine etiope, seconda in 1h05:18, e Yalemzerf Yehualaw (Etiopia), terza con 1h05:19.



La migliore delle azzurre e' Giovanna Epis, 36esima in 1h11:14, migliorando il record personale di mezzo minuto esatto rispetto al crono di 1h11:44 realizzato l'anno scorso a Valencia. Nel finale la veneziana dei Carabinieri stacca la campionessa italiana Valeria Straneo: chiude 40esima in 1h11:39 l'alessandrina del Laguna Running, primatista nazionale di maratona.



La pugliese Maria Chiara Cascavilla (La Fratellanza 1874 Modena) e' 62esima in 1h13:01 ritoccando il proprio limite di quattro secondi, davanti alla siciliana Federica Sugamiele (Caivano Runners), 68esima con 1h13:38, mentre e' 80esima la debuttante piemontese Elisa Stefani (Brancaleone Asti) in 1h15:16. L'Italia e' undicesima nella classifica a squadre vinta dall'Etiopia su Kenya e Germania.

Jacob Kiplimo

In campo maschile dominio dell'ugandese Jacob Kiplimo che chiude con l'ottimo tempo di 58'49. Secondo il keniano Kandie e terzo l'etiope Walelegn.



Primo degli azzurri Eyob Faniel, 26° in 1h00'53, miglior tempo per un italiano nella storia della manifestazione.