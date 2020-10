Roland Garros: Impresa Trevisan a Parigi, è ai quarti

Martina Trevisan

Martina Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros. Impresa della toscana, numero 159 del ranking ed entrata in tabellone dopo aver superato le qualificazioni: ha sconfitto l'olandese Kiki Bertens, numero 5 del tabellone e ottava classificata al mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.



“Sto vivendo un sogno ma io credo nei sogni. Non riesco a credere di essere nei quarti qui a Parigi. E’ stata dura: lei è una giocatrice fantastica ed è stato un onore affrontarla”, ha spiegato l'azzurra. Poi Trevisan si è rivolta al pubblico che la sta seguendo da casa: “Grazie di sostenermi con tutti questi messaggi, vi abbraccerei tutti”.



Per l'azzurra c'è ora la 19enne polacca Iga Swiatek, che ha eliminato la numero 1 del seeding, la rumena Simona Halep.