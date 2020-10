Ibra scende in campo: "Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus"

"Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus, Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi". Così l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in un video pubblicato sui suoi profili social.



Il video è stato girato sul Belvedere di Palazzo Lombardia ed è una collaborazione con la Regione. "Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi", è il messaggio affidato al testo che accompagna le immagini. Il calciatore era risultato positivo al Covid il 24 settembre ed era guarito il 9 ottobre, terminando la quarantena.