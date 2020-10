Conte: "Lavoro per trovare equilibrio"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte

"Stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva. A livello di possesso stiamo facendo cose molto importanti, al tempo stesso dobbiamo essere bravi ed equilibrati a cercare di evitare di prendere delle ripartenze e farci trovare impreparati. Stiamo lavorando, dovessi dire se è meglio uno 0-0 o un 5-4 con un nostro gol in più dico meglio 5-4". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. "Poi c'è anche la bravura dell'avversario, mettiamo in conto anche questo", ha aggiunto.



"Il Benevento aveva altre caratteristiche e la partita andava azzannata. Contro la Lazio affrontiamo un altro tipo di squadra. E' un'ottima compagine che l'anno scorso aveva l'ambizione di vincere lo scudetto e di contrastare la Juventus. L'importante è non snaturarci".



"Come arriviamo a questa partita? Ci arriviamo bene, è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, quindi bene così. Sicuramente sarà una partita impegnativa, però ogni gara ha le sue difficoltà - ha aggiunto - L'anno scorso abbiamo perso quattro partite di cui una contro la Lazio all'Olimpico. E' inevitabile che vorremmo uscire con un risultato positivo, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Esame? Sicuramente siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere. Stiamo lavorando bene e vogliamo proseguire questo percorso cercando di fare del nostro meglio"



"Vidal sta bene, si è allenato e sarà disponibile per domani. Hakimi ha delle caratteristiche specifiche e averlo in questo sistema ti permette di dare ampiezza ed essere più pericoloso in fase offensiva, magari pagando dazio in fase difensiva. Stiamo lavorando per renderlo un giocatore completo. Sono contento anche di Perisic e Young".



Chiusura sul mercato: "Joao Mario? Mi dispiace non rispondere, ma di mercato non parlo. Ci sono le persone competenti. Nainggolan? A breve verranno pubblicati i convocati"