Civitanova in finale con Perugia

Sarà tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia la finale della Supercoppa di volley in programma venerdì sera a Verona.



Civitanova ha battuto Trento al tie-break (25-18, 22-25, 25-19, 20-25, 15-11), pareggiando la sconfitta rimediata sette giorni fa in trasferta, e si aggiudica poi il decisivo golden set (15-12) staccando dunque il biglietto per la finale



I campioni del mondo se la dovranno vedere con la Sir Safety Perugia, che conquista la finale pur avendo perso al Palapanini contro Modena al tie-break in virtù della vittoria nel match d'andata.