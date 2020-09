Roland Garros: Cecchinato al 3° turno

Marco Cecchinato

Al Roland Garros è una giornata intensa, con diversi azzurri in campo che regalano grandi soddisfazioni.



In apertura, però, una cattiva notizia per i fan di Serena Williams. La statunitense annuncia che non scenderà in campo per sfidare nel secondo turno la bulgara Tsvetana Pironkova.



Il forfait è causato da un infortunio al tendine d'Achille, che risale alla semifinale dello Us Open di New York persa contro la Azarenka.



"Faccio fatica a camminare, dunque meglio fermarmi per recuperare - le parole di Serena -. Mi sono riscaldata questa mattina, ma è stata una cosa molto breve. Ho parlato con il mio allenatore, ci abbiamo pensato su e capito che scendere in campo non sarebbe stata la scelta migliore".



Per la seconda volta negli ultimi tre anni, dunque, Serena Williams chiude il Roland Garros con un ritiro per infortunio, dop oquello del 2018.



L'emozione più forte, tuttavia, è arrivata dal cielo sopra Parigi. Grande spavento per tennisti e pubblico del Roland Garros, questa mattina, quando l'aria è stata scossa da un boato che, come poi accertato dalla polizia, è stato provocato da un aereo militare francese, che ha infranto il muro del suono.



"Ho pensato e temuto che fosse accaduto qualcosa di brutto", le parole dell'ucraina Elina Svitolina, dopo il successo sulla messicana Renata Zarazua per 6-3, 0-6, 6-2.



C'era tanta Italia oggi sulla terra rossa di Parigi. Il primo azzurro a raggiungere il terzo turno è stato Lorenzo Sonego, che ha piegato in tre set il kazako Alexander Bublik (7-6, 6-1, 7-5)in 2h 24'.



Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzo Giustino, reduce da 6h05' di battaglia contro Corentin Moutet e da tanti elogi. Il tennista napoletano si è arreso 3-0 in 2h (6-1, 7-5, 6-0) all'argentino Diego Schwartzman, pagando la stanchezza.



Grande successo, dopo una maratona di 3h 54', per Stefano Travaglia che ha festeggiato la prima volta al terzo turno di un Major. Il 28enne di Ascoli Piceno, n.74 Atp, ha superato per 6-4, 2-6, 7-6 (7), 4-6, 6-2 il giapponese Kei Nishikori, n.35 del ranking, che al Roland Garros ha raggiunto per tre volte i quarti (2015, 2017 e 2019).



Al terzo turno Travaglia sfiderà perla prima volta in carriera lo spagnolo Rafael Nadal, n.2 del ranking e del seeding, recordman di successi al Roland Garros (12).



Ha festeggiato anche Marco Cecchinato che, proprio oggi,compie 28 anni. Il palermitano, n.110 Atp, passato attraverso le qualificazioni, ha battuto 6-3, 6-2, 5-7, 6-2, in 2h37' l'argentino Juan Ignacio Londero, n.69 del ranking.



La prima a scendere in campo era stata Sara Errani, contro l'olandese - n.8 del mondo - Kiki Bertens. Dopo avere perso il primo set, la romagnola ha recuperato nel secondo e alla fine però ha ceduto nel terzo: di 7-6, 3-6, 9-7 il punteggio finale per l'olandese dopo 3h10' di gioco e due match-point annullati da Sara.



La Bertens è uscita dal campo in lacrime per il dolore dei crampi, ma la Errani non ha saputo approfittare della situazione contingente, fallendo il colpo del ko. Grande rammarico, dunque, per l'azzurra.