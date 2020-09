Open d'Italia: Halep prima finalista

Simona Halep

E' Simona Halep, numero 1 del seede 2 al mondo, la prima finalista degli Open d'Italia incorso al Foro Italico.



La tennista romena ha superato in tre set la spagnola Garbine Muguruza, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in due ore e 17 minuti.



La finalista delle edizioni 2017 e 2018 avrà domani, contro la vincente della sfida tra Marketa Vondrousova e Karolina Pliskova, la terza chance per laurearsi regina di Roma.