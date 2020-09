Tennis: Open Bnl Italia, Caruso da applausi e Sandgren va ko

Salvatore Caruso

Ci sono volute 2h52' a Salvatore Caruso per guadagnarsi la qualificazione al secondo turno degli Internazionali d'Italia e la possibilità di misurarsi con il n.1 del mondo, Novak Djokovic.



Il 27enne siciliano di Avola (Siracusa), n.87 del ranking e in lizza grazie a una 'wild card', ha avuto la meglio sullo statunitense Tennys Sandgren, n.49 Atp: di 3-6, 6-3, 7-6 (7-4) il punteggio finale.



Avanza anche lo spagnolo Pedro Martinez, che ha battuto 6-3, 7-6 (7-3) lo statunitense Sam Querrey.



Il tedesco Dominik Koefler ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione dell'australiano Alex De Minaur che, alla fine, ha ceduto 3-6, 6-3, 7-6 (7-5).



Il serbo Dusan Lajovic ha prevalso sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-4. Il canadese Denis Shapovalov ha battuto, infine, l'argentino Guido Pella per 6-2, 6-3.