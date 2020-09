Internazionali di Roma: forfait di Serena Williams, Thiem e Zverev

Thiem e Zverev

L'austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking ATP) e il tedesco Alexander Zverev (numero 7 al mondo) hanno annunciato il forfait per l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia, al via oggi con i tabelloni di qualificazioni maschili e femminili.



Il loro ritiro arriva appena prima del sorteggio del main draw, che si svolgera' nel pomeriggio alla presenza degli azzurri Lorenzo Sonego e Camila Giorgi.



Zverev e Thiem si affronteranno domenica sera nella finale degli US Open a New York.



Dopo Dominic Thiem e Alexander Zverev, anche Serena Williams ha annunciato il forfait agli Internazionali d’Italia.



Quattro volte campionessa al Foro Italico, la semifinalista dell’ultimo US Open salterà la novantesima edizione del torneo per un infortunio al tendine d’Achille. “Mi dispiace, ma non potrò essere agli Internazionali BNL d’Italia” ha detto in una dichiarazione al sito del torneo.



“Sono molto onorata del supporto continuo dei miei tifosi a Roma, non vedo l’ora di tornare presto”.



Serena ha vinto quattro volte a Roma, come Conchita Martinez e Gabriela Sabatini. Ha trionfato per la prima volta nel 2002, poi è tornata ad affermarsi nel 2013, in finale su Victoria Azarenka che l’ha appena battuta a New York in rimonta togliendole il sogno del 24° titolo Slam in singolare.



Nel 2014, contro di lei in finale c’era una Sara Errani infortunata e impossibilitata a difendersi, in lacrime fino all’ultimo quindici per orgoglio e per lo splendido pubblico di Roma. L’ultimo trionfo risale al 2016. In quell’occasione perse solo 30 game in tutto il torneo. In finale, ha sconfitto Madison Keys e festeggiato così il suo settantesimo titolo WTA in carriera.