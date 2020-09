Lazio, Lulic: "Faccio di tutto per tornare il prima possibile"

Il capitano della Lazio Senad Lulic è ancora alle prese con i postumi dell'operazione alla caviglia a seguito dell'infortunio rimediato lo scorso febbraio, da quel momento non ha più visto il campo e in molti sono arrivati ad ipotizzare anche un suo addio anticipato al calcio. In un post su Instagram il bosniaco ha però voluto chiarire sul suo recupero: "Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L'unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile".



Ieri ne aveva parlato anche Simone Inzaghi in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore: "Lulic è normale che manchi a tutti - le parole del tecnico biancoceleste - È il nostro capitano, abbiamo un rapporto speciale. Sta facendo di tutto, va in giro in tutta Europa per risolvere la sua situazione. C'è ottimismo. Lui ce la metterà tutta per non mollare. È molto determinato, come lo sono io".