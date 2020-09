Coronavirus, positivo il ct dell'Argentina di rugby e cinque giocatori

Rugby

L'Argentina potrebbe non partecipare al Rugby Championship, che si giocherà in Australia.



Nuovi casi di positività al Covid-19 sono emersi all'interno dei Pumas, già colpiti da contagi nelle ultime settimane.



Questa volta sono risultati positivi al nuovo Coronavirus il tecnico della selezione sudamericana, Mario Ledesma, oltre a due dei suoi vice (Nicolas Fernández Miranda e Juan Martin Fernandez Lobbe) e cinque nuovi giocatori (Felipe Ezcurra, Matias Moroni, Tomás Cubelli, Matías Orlando e Mateo Carreras).



Tutti sono asintomatici e stanno bene. A rischiare di non partecipare al Championship è anche il Sudafrica campione del mondo, tra i paesi più colpiti dalla pandemia.