De Minaur ko, Cecchinato al secondo turno

Marco Cecchinato

Dopo il successo di Sinner (e il ko di Seppi) anche Marco Cecchinato ha superato il primo turno del singolare maschile del Roland Garros, terzo Slam di questa stagione, scattato oggi sui campi in terra rossa di Parigi.



Il tennista siciliano, numero 110 del mondo, reduce dalle qualificazioni ma semifinalista del major francese nel 2018, ha sconfitto oggi l'australiano Alex De Minaur, numero 25 del seeding e 27 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (9) 6-4 6-0.



Esordio vincente anche per Stefano Travaglia. L'azzurro, numero 73 del mondo, sconfigge lo spagnolo Pablo Andujar, numero 54 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 18 minuti.