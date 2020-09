Gp Teruel: Redding vince la prima superpole del 2020

Scott Redding

I primi due piloti della classifica del Campionato del Mondo Motul Fim Superbike sono i grandi protagonisti della Tissot Superpole Race.



Scott Redding (Aruba.IT Racing - Ducati), dopo la caduta avvenuta in Gara 1, si riscatta e vince la sua prima Tissot Superpole Race del 2020 interrompendo cosi' la striscia di successi sulla distanza di dieci giri di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK).



Redding scatta bene dalla terza casella e supera subito il vincitore di Gara 1 Michael Ruben Rinaldi (Team GoELEVEN) per poi sorpassare Rea alla curva 15 nel corso del primo giro. Redding riesce a mantenere il proprio vantaggio nei confronti del campione del mondo e porta a casa il suo decimo podio nel WorldSBK.



Rea chiude secondo davanti a Rinaldi, al suo secondo podio in due gare. Il pilota Ducati in Gara 2 partira' davanti a tutti, al suo fianco il nordirlandese e il riminese. Alvaro Bautista (Team HRC) ottiene un bel quarto posto dopo una grande lotta che lo vede protagonista insieme a Chaz Davies (Aruba.IT Racing - Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che terminano alle sue spalle.