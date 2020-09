F1, Gp Toscana: gara ripresa, Hamilton supera Bottas

E' ripreso il Gran Premio di Toscana di F1, al Mugello. Al comando c'è ora Lewis Hamilton su Mercedes, scattato meglio del compagno di squadra Valtteri Bottas.



Lo stop per il Gran Premio del Mugello a causa di un brutto incidente proprio sul rettilineo del circuito. Dopo la safety-car del via arriva la bandiera rossa a causa delle collisioni che hanno coinvolto le monoposto di Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Tanti i detriti in pista, le vetture sono rientrate ai box