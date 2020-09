Gp Toscana: Bottas il più veloce nelle Libere 1, Leclerc terzo

Gp Toscana Bottas

Giro più veloce per Valtteri Bottas nelle prove libere 1 del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000.



La prima sessione di libere del Mugello in Formula 1 termina con la Mercedes del finlandese davanti a tutti in 1'17"879, con soli 48 millesimi di vantaggio sulla Red Bull dell'olandese Max Verstappen.



Tra le prime posizioni, però, c'è anche la Ferrari che con Charles Leclerc stampa il terzo tempo con tre decimi di margine, davanti anche al leader del Mondiale, il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, quarto a 530 millesimi dal compagno di scuderia Bottas.



L'altra Rossa del tedesco Sebastian Vettel, invece, chiude in tredicesima posizione con un secondo e tre decimi di gap dal miglior tempo della sessione. Prove libere 2 al via alle ore 15:00.