Binotto: "Gp di Toscana coon i tifosi segno della ripartenza"

Team Principal Ferrari Mattia Binotto

"Il Gran Premio di Toscana di questo week-end e' il primo evento internazionale aperto al pubblico in Italia dopo il problema del Covid-19. Quindi per noi questo evento in generale e' anche un segnale generale che vogliamo dare di ripartenza per tutto il Paese perche' il tutto coincide con un evento pubblico a livello internazionale mondiale aperto al pubblico per la prima volta".



Lo ha annunciato il team principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, nel corso di una videoconferenza stampa che ha presentato gli eventi collaterali che si svolgeranno a Firenze e legati al Gran Premio dei Toscana che si correra' domenica prossima, 13 settembre, all'interno dell'Autodromo di Scarperia (Firenze).



"E' il primo Gran Premio a porte del 2020 - ha sottolineato Mattia Binotto -. E' stato fatto uno sforzo ed una deroga da parte della regione Toscana proprio per poter permettere di far entrare tremila spettatori, che capisco che siano pochi rispetto a centomila, ma e' un primo segnale assolutamente importante per tutta la Formula uno, non solo per l'Italia perche' la settimana precedente, quella appena venuta, a Monza, non c'erano spettatori in tribuna. Gia' averne tremila da parte mia, come Scuderia Ferrari e come Formula uno, lo riteniamo un evento straordinario e sicuramente molto positivo".



Sabato prossimo nel frattempo in piazza della Signoria a Firenze si svolgera' un evento legato al prossimo Grand Prix che sara' caratterizzato da esposizione di vetture Ferrari.



"Per l'evento di sabato sera a Firenze porteremo in piazza della Signoria delle vetture Ferrari in esposizione e che resteranno esposte anche il giorno successivo, ovvero la domenica, in modo che tutta la cittadinanza le possa ammirare - ha raccontato Binotto - Ci saranno delle vetture stradali, la nostra gamma attuale di produzione che rappresenta in qualche modo l'espressione di tecnologia e di design della nostra azienda, ed esporremmo anche delle vetture storiche di Formula uno ad iniziare dalla Cinquecento F2 che e' stata la prima vettura iridata con Alberto Ascari nel '52-'53, unico pilota italiano a vincere un titolo iridato con la Ferrari".



"Esporremo altre vetture fino alla 2008, l'ultima vettura con cui la scuderia Ferrari ha vinto un titolo mondiale dei costruttori. Ci sara' inoltre una vettura che chiameremo 'manichino', non funzionante ma perfettamente rappresentativa, un unico modello, con una livrea celebrativa speciale per questi mille Gran Premi che celebriamo al Mugello durante questo week-end. Questa vettura sara' poi messa all'asta a fine stagione, un'asta organizzata ad Abu Dhabi ed i cui proventi del ricavato andranno in beneficenza per la regione Toscana ed in particolare per la citta' di Firenze. Contiamo di avere per questa asta discreti proventi".



"Ci sara' anche uno spettacolo organizzato sabato sera in cui il nostro obiettivo e' dare un omaggio visivo non solo alle nostre vetture, ma a quelli che sono i gioielli della citta' a cominciare da piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, le Loggie degli Uffizi - ha concluso Mattia Binotto -, e questo show sara' trasmesso in diretta da Sky U.K., Sky Italia e tutte le nostre piattaforme on-line, a cominciare da Ferrari.com. Ci sara' dunque una diffusione mediatica molto importante".