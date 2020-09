La Lazio batte 1-0 il Frosinone in amichevole

Lazio - Frosinone 1-0

Un gol di Correa regala la vittoria alla Lazio nel test estivo contro il Frosinone di Alessandro Nesta.



Con le pesanti assenze di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, Simone Inzaghi ridisegna il centrocampo e si presenta al Benito Stirpe con il solito 3-5-2. Reina tra i pali, terzetto difensivo formato da Radu, Acerbi e Luiz Felipe, mentre a centrocampo spazio a Parolo, Leiva e Akpa-Akpro. Sulla fascia destra Lazzari e dalla parte opposta Kiyine vince il ballottaggio con Jony, mentre davanti c'è Immobile insieme al Tucu Correa.



Dopo nemmeno otto minuti Luiz Felipe, colpito duro dal fallo di Kastanos, è costretto ad alzare bandiera bianca. I biancocelesti giocano una buona partita, ma il vero protagonista del match nel primo tempo è Iacobucci. L'estremo difensore del Frosinone tiene a galla i suoi compiendo grandi interventi prima su Correa e poi su Kiyine e Immobile. Nella prima frazione di gioco gli uomini di Inzaghi si vedono annullare due gol.



Il primo parte da una buona giocata di Lucas Leiva, che serve Akpa-Akpro in area di rigore. L'ex Salernitana insacca, ma la sua posizione è irregolare. Allo scadere viene annullata la seconda rete, questa volta di Immobile, in seguito al fuorigioco di Correa.



Nella ripresa ancora una grande parata del portiere dei ciociari con l'aiuto del palo nega a Immobile il gol del vantaggio. Gol che arriva al 62' dopo una grande combinazione tra il numero 17 biancoceleste e Correa.



L'argentino si presenta a tu per tu con Iacobucci e questa volta non si fa ipnotizzare regalando la vittoria alla formazione di Simone Inzaghi. Nel frattempo lunedì mattina è atteso a Roma Vedat Muriqi che si recherà presso la clinica Paideia per effettuare le visite mediche.