Roland-Garros: Fognini subito fuori, vince Kukushkin

Fabio Fognini eliminato da Mikhail Kukushkin al primo turno del Roland-Garros

Roland Garros amaro per Fabio Fognini. Il n.2 azzurro, 14ª testa di serie, esce subito per mano di Mikhail Kukushkin, tennista russo naturalizzato kazako n.67 del mondo, col punteggio 7-6 3-6 7-6 6-0.



L'Italia, che oggi vede scendere in campo maschile Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Lorenzo Giustino, per il momento ha tre tennisti al secondo turno: ieri Jannik Sinner ha superato 7-5 6-0 6-3 il belga Goffin, Stefano Travaglia ha battuto 6-3 6-4 6-4 Pablo Andujar e Marco Cecchinato ha superato per 7-6 6-4 6-0 Alex De Minaur. Fuori, invece Andreas Seppi sconfitto ieri 6-2 4-6 6-3 6-3 da Sebastina Korda.



Tra le donne domenica ha superato il primo turno Martina Trevisan che ha vinto il derby con Camila Giorgi con la ex n.1 italiana che si e' ritirrata quando era sotto 7-5 3-0. Oggi vittoria per Jasmine Paolini su Aliona Bolsona Zadoinov (6-4 6-3) e Sara Errani che ha superato con un netto 6-2 6-1 Monica Puig.