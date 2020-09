Le Mercedes dominano le seconde libere

Lewis Hamilton

Le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton dominano la seconda sessione di prove libere del Gp della Toscana. Sul circuito della Toscana il finlandese ha fermato i cronometri con 1'16"989, precedendo il compagno di team di 207 millesimi. Terzo crono per Max Verstappen su Red Bull.



Indietro le Ferrari rispetto alla prima sessione: Charles Leclerc si è piazzato con il decimo tempo a 1411 millesimi dal finlandese, dodicesimo invece la piazza per Sebastian Vettel, ad oltre un secondo e mezzo da Bottas, che al termine della sessione non è riuscito a rientrare ai box.



Quarto crono per Alexander Albon (Red Bull) che lamenta un ritardo di 982 millesimi, quinto tempo per Daniel Ricciardo (Renault). A seguire Esteban Ocon (Renault), Sergio Perez (Racing Point), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).



Tra le due Ferrari Lance Stroll, con l'altra Racing Point. Nelle seconde libere Lando Norris è stato protagonista di una brutta uscita di pista al Poggio Secco perdendo il controllo della sua McLaren, che va a impattare contro le barriere. Esposta la bandiera rossa per recuperare in sicurezza la monoposto.